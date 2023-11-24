陳冠希重提艷照風波以經歷鼓勵年輕人 期望明年推出最後專輯
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無線娛樂新聞台報導：陳冠希攜愛女Alaia現身活動，受訪時稱自己花咗好多時間喺品牌上，佢好希望大家能夠睇到，佢又主動重提艷照風波，以自身經歷鼓勵年輕人，陳冠希非常愛錫女兒，認當爸爸思想大改變。
多年嚟陳冠希工作及家庭被受關注，陳冠希講到2008年好多人覺得佢已結束，不過佢並冇放棄，相信自己不斷努力，陳冠希期望明年推出最後專輯，更親自為女兒早前喺直播爆料事件解釋，原來陳冠希當時喺美國試鏡，Alaia見爸爸練對白，興奮以為爸爸要拍電影，陳冠希希望明年有機會拍戲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台