陳冠希重提艷照風波以經歷鼓勵年輕人 期望明年推出最後專輯

陳冠希重提艷照風波以經歷鼓勵年輕人 期望明年推出最後專輯

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞
廣告

無線娛樂新聞台報導：陳冠希攜愛女Alaia現身活動，受訪時稱自己花咗好多時間喺品牌上，佢好希望大家能夠睇到，佢又主動重提艷照風波，以自身經歷鼓勵年輕人，陳冠希非常愛錫女兒，認當爸爸思想大改變。

多年嚟陳冠希工作及家庭被受關注，陳冠希講到2008年好多人覺得佢已結束，不過佢並冇放棄，相信自己不斷努力，陳冠希期望明年推出最後專輯，更親自為女兒早前喺直播爆料事件解釋，原來陳冠希當時喺美國試鏡，Alaia見爸爸練對白，興奮以為爸爸要拍電影，陳冠希希望明年有機會拍戲。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 