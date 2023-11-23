關繼威偕妻同訪台灣大讚親切 陳冠希事隔多年再訪當地
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無線娛樂新聞台報導：陳冠希 阮經天 王淨 韓星DPR Ian 金像獎最佳男配角 關繼威 等呢日齊集台灣出席一本時尚雜誌嘅大型活動，關繼威帶同愛妻訪台，仲以中文同大家打招呼，又大讚每次到訪都非常開心呀。
Edison事隔多年再訪台灣，佢就話非常掛住台灣Fans，仲話會繼續發展自己嘅潮牌生慕咁話。同場嘅《穿Prada的惡魔》原形人物 Anna Wintour 亦有現身，不過似乎就未有電影描述咁冷酷喇。台灣本地代表型男小天就指有機會遇上各界優秀代表非常高興喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台