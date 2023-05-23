陳凱琳同老公著情侶睡衣放閃 吳海昕籌備蒙古之旅體驗遊牧風情

陳凱琳同老公著情侶睡衣放閃 吳海昕籌備蒙古之旅體驗遊牧風情

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳凱琳 呢日同 吳海昕 一齊現身一個護膚活動，平時成日上網同老公 鄭嘉穎 放閃嘅Grace，仲爆嘉穎不時都會偷用自己嘅護膚品，而日前仲著晒印滿頭像嘅情侶睡衣影合照，真係恩愛到暈呀。

本來打算趁520出門撐枱腳嘅佢哋，最後都係因為怕會掛住小朋友，最後都係留喺屋企食飯，仲話準備等暑假帶埋小朋友一齊去外國度假呀。

而Sofiee就認為運動出汗係最好嘅保養方法之一，而近來周圍飛報復式旅行嘅佢，仲好快就打算去蒙古體驗遊牧生活呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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