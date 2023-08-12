陳凱琳性感現身餐廳活動 爆與子合力炮製佳餚賀嘉穎生日

無線娛樂新聞台報導：天時暑熱，女星就紛紛以性感打扮現身活動等大家眼睛嘆冰淇淋，好似 陳凱琳 呢日就以大露背出席餐廳活動，加上胸前一個機心窿仔，真係令人心肝卜卜跳，Grace呢日仲話自從懷孕之後就口味大變，由唔食得辣變成無辣不歡，連老公 鄭嘉穎 都O哂嘴，而家煮食仲要分兩半安排唔同味道呀。