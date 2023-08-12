陳凱琳性感現身餐廳活動 爆與子合力炮製佳餚賀嘉穎生日
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無線娛樂新聞台報導：天時暑熱，女星就紛紛以性感打扮現身活動等大家眼睛嘆冰淇淋，好似 陳凱琳 呢日就以大露背出席餐廳活動，加上胸前一個機心窿仔，真係令人心肝卜卜跳，Grace呢日仲話自從懷孕之後就口味大變，由唔食得辣變成無辣不歡，連老公 鄭嘉穎 都O哂嘴，而家煮食仲要分兩半安排唔同味道呀。
Grace又話小朋友嗜蛋如命，搞到自己都成為雞蛋專家，任何蛋料理都難自己唔到，佢仲話有時會加入豆腐等口味有更多變化呀。啱啱先話二囝慶祝完3歲生日嘅佢，好快又到老公嘉穎生日，加上又係結婚紀念月，慶祝似乎會忙到爆，不過Grace就話已經簡化，唔會好似過往咁忙喇。
Grace仲話會為老公準備一道美食慶祝，仲話自己都唔肯定成唔成功，到時會同小朋友一齊落手，到時隨時網上公開咁話喇。
早前兼任監製同主持明珠台節目嘅佢，呢日又提到效果出乎自己意料，所以第二季嘅構思已經有咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台