陳凱琳現身活動如放假 Tyson Yoshi揀女裝衫貪Cutting靚
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無線娛樂新聞台報導：陳凱琳 呢日同 Tyson Yoshi 應邀參與一個品牌活動，一身連身褲裝出現在嘅Grace，呢日放低幾個小朋友，就令到佢有難得嘅放鬆機會，仲話要放肆下好好Shopping呀。
Grace仲話隨住年齡慢慢長大，自己揀選服裝嘅顏色同品味亦都慢慢改變，好似近年就鍾意鮮色打扮，而囝囝仲有時會負責幫媽咪Styling呀。
近年大家都習憤網購，Grace早前就拍攝幾乎全部為小朋友而買嘅開箱片喇，全部都為小朋友準備之餘，仲爆小朋友之間一定要買同款同色同樣先滿意喎。
一向肌肉爆棚嘅Tyson，就話自己唔介意傳統印象中嘅男、女裝之分，只要好睇就冇問題喇。佢仲提到平時買衫俾女朋友時，有時仲會諗定可以同對方撈亂著呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台