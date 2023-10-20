陳凱琳出席內衣騷樽領上衣外搭Bra 自認性感有分寸打破固有觀念
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無線娛樂新聞台報導：陳凱琳（Grace）、李靜儀（Heidi）同馬詩慧等呢日一齊出席品牌活動，陳凱琳以一身樽領上衣、外搭內衣造型亮相，佢話今次內衣外穿係想打破大家固有觀念，想帶出內衣係好時尚嘅衣服。
陳凱琳解釋老公鄭嘉穎冇禁止性感，只係自己好有分寸，真心係想畀其他女性知道性唔性感係自己選擇，陳凱琳認為自己著得舒服最重要，最重要係實用同品質要高，陳凱琳跟老公育有三個兒子，不時喺社交平台上載甜蜜影片放閃，日前有一條片見陳凱琳喺垃圾箱緊張搵細仔，佢笑指細仔喊嗰陣最好戲，唔知係咪識聽！
陳凱琳開心見到三兄弟感情唔錯，大爆二仔感性有愛，二仔好關心細佬，同場嘅Heidi早前飛去巴黎同米蘭參加時裝週不幸染病，靠飲涼茶控制病情。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台