陳凱琳梁芷珮現身環保活動 為人媽咪更注意子女環保意識

無線娛樂新聞台報導：陳凱琳 同 梁芷珮 兩位星媽呢日一齊出席一個環保活動，同為三子之母嘅佢哋呢日仲以一身環保物料造成嘅服裝現身，希望將保護環境嘅訊息繼續宣傳俾下一代呀。日前度過32歲生日嘅Grace，早前喺網上大曬Fit爆嘅泳裝相，而正日就選擇同家人平靜慶祝，嘉穎仲帶佢去有現場演奏嘅餐廳慶祝呀。