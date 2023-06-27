陳凱琳梁芷珮現身環保活動 為人媽咪更注意子女環保意識

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳凱琳 同 梁芷珮 兩位星媽呢日一齊出席一個環保活動，同為三子之母嘅佢哋呢日仲以一身環保物料造成嘅服裝現身，希望將保護環境嘅訊息繼續宣傳俾下一代呀。日前度過32歲生日嘅Grace，早前喺網上大曬Fit爆嘅泳裝相，而正日就選擇同家人平靜慶祝，嘉穎仲帶佢去有現場演奏嘅餐廳慶祝呀。

而Christy日前就分享囡囡學跳舞嘅片段，呢日佢就話希望佢哋培養自己嘅興趣。而Grace就話筒一到夏天最佳活動就係帶小朋友去玩水咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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