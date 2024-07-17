陳凱琳鄭嘉穎夫妻恩愛不減 雲南二人世界慶生 網民熱議是否迎接第四胎

雲南之旅慶生 兩人世界盡顯甜蜜

陳凱琳與鄭嘉穎自2018年結婚以來，一直是娛樂圈中的模範夫妻。他們的婚姻生活充滿愛意，並在短短四年內迎來了三個孩子，形成了一個五口之家，生活幸福美滿。今年，他們迎來了結婚六週年，夫妻倆的感情依舊甜蜜如初，讓旁人羨慕不已。

在陳凱琳33歲生日那月，她與鄭嘉穎選擇到雲南度過一段二人世界的時光，展現出夫妻之間的深厚情感。這次旅行不僅是為了慶祝生日，更是夫妻倆在繁忙生活中尋找屬於自己的甜蜜時光。

社交媒體上爆料 引發網民熱議

儘管陳凱琳在去年生下第三個孩子後宣布不再生育，但她最近在社交平台上透露鄭嘉穎對追加女兒的想法，引起了網民的熱烈討論。陳凱琳分享了一條廣告的花絮照，其中她與兩位小朋友的互動充滿樂趣，展現出她的母愛。她透露鄭嘉穎看完廣告後的反應：「我老公睇完呢條片問我：真係唔生番個女？其實無論仔同女我都一樣玩得勁開心！有時仲過分癲咗，我相信呢個世界有好多唔同類型嘅父母，不過大家有個共通點：都好著緊小朋友！所以我好開心係今次嘅拍攝，雖然係一條廣告片，但係好有意義：我哋要愛惜同守護我哋身邊嘅小寶寶，陪住佢哋行每一步，睇住佢哋成長，希望大家都可以抱住呢個心，今晚臨瞓前記得同小朋友講：你知道唔知道，有人著緊你。」網民對於他們是否會迎來第四個孩子錶達了極大的期待，紛紛留言鼓勵他們再添一名成員。