陳凱琳搣甩「地獄廚神」之名 吳業坤日籍太太首出活動搵真銀

無線娛樂新聞台報導：陳凱琳同吳業坤日籍太太濱口愛子呢日出席活動，兩位人妻首次碰頭已相當投契，大顯廚藝身手整蛋糕同便當，陳凱琳為咗家人，由地獄廚神變成家庭主婦，努力學煮嘢，佢希望多啲煮嘢食畀小朋友，濱口愛子指吳業坤本身識煮嘢，所以佢哋通常一齊煮飯。