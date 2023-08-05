陳凱琳搣甩「地獄廚神」之名 吳業坤日籍太太首出活動搵真銀
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無線娛樂新聞台報導：陳凱琳同吳業坤日籍太太濱口愛子呢日出席活動，兩位人妻首次碰頭已相當投契，大顯廚藝身手整蛋糕同便當，陳凱琳為咗家人，由地獄廚神變成家庭主婦，努力學煮嘢，佢希望多啲煮嘢食畀小朋友，濱口愛子指吳業坤本身識煮嘢，所以佢哋通常一齊煮飯。
陳凱琳與老公鄭嘉穎出名恩愛，就算四年抱三，佢哋仍會keep夫妻間嘅情趣，8月12號係陳凱琳與鄭嘉穎結婚5周年，8月15號就係老公生日，陳凱琳打算化繁為簡，而坤嫂濱口愛子首次喺香港出席公開活動，見佢廣東話講得不俗，濱口愛子坦言心情好緊張，目前佢想先專心工作，之後再計劃慢慢生小朋友，濱口愛子開心稱跟奶奶相處好，成日有傾偈。
網民點睇？
吳業坤的太太好靚❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台