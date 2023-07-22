陳凱琳爆好姊妹龔嘉欣湊小朋友有一手 開腔代老公鄭嘉穎報平安

無線娛樂新聞台報導：陳凱琳（Grace）呢日現身一個商場活動，作為三子之母嘅Grace，為咗安排大仔鄭承悅（Rafael）同二子鄭承亮（Yannick）嘅暑期活動搞到好頭痕，7月27日就係二仔Yannick生日，Grace早已籌備好生日驚喜。