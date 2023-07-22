陳凱琳爆好姊妹龔嘉欣湊小朋友有一手 開腔代老公鄭嘉穎報平安
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無線娛樂新聞台報導：陳凱琳（Grace）呢日現身一個商場活動，作為三子之母嘅Grace，為咗安排大仔鄭承悅（Rafael）同二子鄭承亮（Yannick）嘅暑期活動搞到好頭痕，7月27日就係二仔Yannick生日，Grace早已籌備好生日驚喜。
Grace即將快閃返加拿大出席一個好友婚禮，趕喺阿仔生日返港，佢爆好姊妹龔嘉欣湊小朋友有一手，問到有冇催促龔嘉欣快啲好事近，Grace笑言：「唔需要呀！佢而家呢個角色好重要，如果佢有小朋友就幫唔到我湊嗰個。」
鄭嘉穎最近喺長沙拍攝一個男星歌舞選秀節目，早前有人post出一張嘉穎入院吊鹽水嘅相，有傳佢體力不支應付唔到高強度訓練而入院，Grace開腔為老公報平安，當時知道老公入院，亦keep住了解情況，老公而家已冇咩事。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台