Jace開騷前夕難抵美食誘惑 「樂壇菜鳥」顧定軒努力發展音樂事業

無線娛樂新聞台報導：陳凱詠（Jace）、顧定軒及黃凱逸（Zelos）除夕一齊出席音樂活動，三人輪流獻唱以輕快歌聲送別2023，踏入2024年大家都有新願望，Jace月中將舉行音樂會，佢努力養聲以最佳狀態演出。