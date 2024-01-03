Jace開騷前夕難抵美食誘惑 「樂壇菜鳥」顧定軒努力發展音樂事業
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無線娛樂新聞台報導：陳凱詠（Jace）、顧定軒及黃凱逸（Zelos）除夕一齊出席音樂活動，三人輪流獻唱以輕快歌聲送別2023，踏入2024年大家都有新願望，Jace月中將舉行音樂會，佢努力養聲以最佳狀態演出。
Jace笑指目前照常飲食未有刻意減肥，最重要係食得開心，身邊Zelos即表示認同，Zelos又指本身自己係唔需要節食去keep fit，演員出身嘅顧定軒近年好努力發展音樂事業，自封係樂壇菜鳥，預告新一年與更多音樂人合作，推出更多音樂作品。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台