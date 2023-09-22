陳凱詠回復自由身感興奮 吳家忻避談張天穎分手一事
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無線娛樂新聞台報導：舊年因為同唱片公司合約問題而停工既陳凱詠，沉澱咗一年之後，呢日佢神采飛揚現身公開活動，面對鏡頭全程笑容滿臉，繼續一貫愛做鬼臉既表情。被問到回復自由身出席活動既感覺係點既時候，佢就話好想尖叫，但因為一身斯文高貴打扮要𢬃壓興奮心情。
Jace覺得自己有所不同，亦期待快啲同歌迷見面，更因為外間對佢既去外同關心，令佢意料之外同受寵若驚。之前有傳佢會過檔英皇唱片或華納唱片，但最終一一拒絕，Jace澄清並非拒絕，只係沉澱過後覺得想試吓自組公司出歌。佢又否認因為同前公司既經歷令佢怕咗簽唱片公司，佢話同之前公司既經歷好好，好多謝舊公司同一班舊同事。而Jace既當務之急，就係想快啲出歌，佢預告會係不一樣感覺，希望以低成本高效益去做。
同場既吳家忻就分享咗月初25歲生日時點樣慶祝，佢仲話自己去咗個生日旅行，同朋友飛去泰國睇偶像Post Malone既演唱會，佢又話雖然有男仔約佢慶祝生日，但一一都被拒，更大方透露擇偶條件要似偶像Post Malone咁有才華。對於好友Jaime張天穎被傳分手一事，Kayan9896就面露尷尬之情，仲話同Jaime唔熟，叫大家問番對方好啦，佢只係分享面對失戀，最緊要係企返起身，向前行。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台