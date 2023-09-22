陳凱詠回復自由身感興奮 吳家忻避談張天穎分手一事

無線娛樂新聞台報導：舊年因為同唱片公司合約問題而停工既陳凱詠，沉澱咗一年之後，呢日佢神采飛揚現身公開活動，面對鏡頭全程笑容滿臉，繼續一貫愛做鬼臉既表情。被問到回復自由身出席活動既感覺係點既時候，佢就話好想尖叫，但因為一身斯文高貴打扮要𢬃壓興奮心情。