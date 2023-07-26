甘比赴內地山區探訪有意出書傳授媽媽經 翁靜晶去年拍戲與顏卓靈演母女…
廣告
無線娛樂新聞台報導：甘比赴內地山區探訪有意出書傳授媽媽經 翁靜晶去年拍戲與顏卓靈演母女
劉鑾雄（大劉）太太陳凱韻（甘比）呢日同細女Josie一齊出席書展活動，甘比講故事畀在場小朋友聽，作為三個小朋友嘅媽媽，甘比平時好鼓勵小朋友睇書。
甘比早前與大女劉秀樺（Josephine）更赴內地山區探訪，好開心係大女主動想參與，而甘比有意出書傳授媽媽經；呢日翁靜晶亦有現身書展，宣傳佢著作系列嘅電子書同有聲書，老公何猷彪到場支持，翁靜晶與老公平日各有各忙，透露老公目前攻讀法律博士，過程比較辛苦。
翁靜晶將推出新一輯系列著作，仲會喺網上頻道開設節目，跟徒弟一齊講解案件，佢去年獲邀參與電影演出，由顏卓靈演其女兒，希望支持澳門藝術發展同電影業。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台