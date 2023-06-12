樂易玲與兩兒送別前夫 靈堂外受訪：百感交集
樂易玲指自己當日趕往醫院時，陳君毅已陷昏迷狀態，不過事前已交代希望後事以基督教儀式舉行。雖然兩人5年前已經離異，不過父子間一直有見面聯絡，亦接受父母分開嘅事實。
呢日靈堂擺滿各界致意花圈，亦有唔少藝人到場致意。喪禮儀式完成後，由長子手捧遺照，護送靈柩離開殯儀館，據報移靈往火莽場火化。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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