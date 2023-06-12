陳君毅 樂易玲與兩兒送別前夫 靈堂外受訪：百感交集

樂易玲與兩兒送別前夫 靈堂外受訪：百感交集

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：樂易玲嘅建築師前夫 陳君毅 上月底突然離世，享年66歲。喪禮12日舉行，同陳君毅離異5年嘅樂易玲一早抵達殯儀館協助，亦同兩子一齊送別爸爸，其中長子又負責致悼詞，分享對父親生前嘅感受，仲話佢哋因為痛失父親而心情陷入低谷。

樂易玲指自己當日趕往醫院時，陳君毅已陷昏迷狀態，不過事前已交代希望後事以基督教儀式舉行。雖然兩人5年前已經離異，不過父子間一直有見面聯絡，亦接受父母分開嘅事實。

呢日靈堂擺滿各界致意花圈，亦有唔少藝人到場致意。喪禮儀式完成後，由長子手捧遺照，護送靈柩離開殯儀館，據報移靈往火莽場火化。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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