樂易玲與兩兒送別前夫 靈堂外受訪：百感交集

無線娛樂新聞台報導：樂易玲嘅建築師前夫 陳君毅 上月底突然離世，享年66歲。喪禮12日舉行，同陳君毅離異5年嘅樂易玲一早抵達殯儀館協助，亦同兩子一齊送別爸爸，其中長子又負責致悼詞，分享對父親生前嘅感受，仲話佢哋因為痛失父親而心情陷入低谷。