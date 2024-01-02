陳嘉慧回顧去年結婚陀B 除夕公開求婚片奢華甜蜜
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無線娛樂新聞台報導：新婚3個月嘅 陳嘉慧 11月宣佈為富貴老公Calvin懷孕，大曬超聲波相，身懷六甲嘅Erica仲不斷被老公安排大嘆唔同美食，Erica同腹中塊肉一定有十足營養喇。
而唔少人回顧2023年嘅時候，Erica亦公開被老公求婚同婚禮嘅小片段，見到Calvin於酒店安排巨大心形布置，加上Marry Me燈牌同唔少相處相片，喺灑滿花瓣嘅酒店房間下跪求婚，仲出動航拍機同步拍攝，成功獲Erica點頭應承。
而10月嘅婚禮邀請親友片段亦同時公開，片段可見佢哋分別以黑色型格打扮、仲有全白禮服出現，邀請親友10月出席見證佢哋結為夫婦，非常甜蜜。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台