有片睇丨深圳直擊陳嘉慧低調成婚 婚紗Look曝光澄清非雙喜臨門
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無線娛樂新聞台報導：近年有大量演出機會嘅 陳嘉慧 日前宣佈被圈外男友Calvin求婚成功，10月1號更喺深圳舉行婚禮成婚，正式踏入人生新階段。
早前傳出閃嫁男友Calvin但一度否認嘅Erica，最後又突然改口承認結婚消息，原來Erica同Calvin早已喺香港註冊結婚，而今日補辦嘅婚禮喺深圳一間五星級酒店舉行，唔少賓客中午後陸續抵達酒店嘅空中花園，現場亦搭建一條天橋。
由遠處所見，約下午5點一對新人分別以西色禮服現身，新郎Calvin首先踏上猶如時裝展天橋一樣嘅通道，而身穿露肩婚紗、戴有頭紗手捧花球嘅Erica亦隨後出現，喺花仔花女撒花瓣之後，步上天橋走向迎接佢嘅新郎。
經過莊嚴嘅儀式之後，一對新人正式結為夫婦，Erica獲一直為佢保守秘密嘅好友 游嘉欣 梁敏巧 彭翔翎 同 王虹茵 擔任姊妹送嫁，不過礙於新郎性格低調，只有新娘子Erica同幾位姊妹接受訪問。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台