外傳Selina已分娩誕下小腰果 Ella公開活動助否認
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無線娛樂新聞台報導：S.H.E.成員喺好姊妹Hebe田馥甄演唱會驚喜合體之後，近日當地傳出物懷六甲嘅Selina任家萱已經分娩誕下小腰果嘅消息，不過 陳嘉樺 呢日喺台北出席活動時，就間接代姊妹否認，指佢哋啱啱先一齊見面聚會，不過近接小生命誕生嘅時間亦都不遠喇。
仲有一個星期就係佢哋成軍22周年嘅紀念日，呢日Ella亦提到當日會有一大驚喜，雖然佢未有言明，不過就已經令各路歌迷非常期待又不斷猜測喇。已為人母嘅Ella，呢日又講到囝囝勁寶同佢之間嘅甜言蜜語，仲話一講起自己都起雞皮呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台