外傳Selina已分娩誕下小腰果 Ella公開活動助否認

無線娛樂新聞台報導：S.H.E.成員喺好姊妹Hebe田馥甄演唱會驚喜合體之後，近日當地傳出物懷六甲嘅Selina任家萱已經分娩誕下小腰果嘅消息，不過 陳嘉樺 呢日喺台北出席活動時，就間接代姊妹否認，指佢哋啱啱先一齊見面聚會，不過近接小生命誕生嘅時間亦都不遠喇。