Ella梨狀肌出問題減產更注重健康 好姊妹Selina被傳再婚未正面回應…
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無線娛樂新聞台報導：Ella梨狀肌出問題減產更注重健康 好姊妹Selina被傳再婚未正面回應
陳嘉樺 呢日第一次年為一個慈善團體續任公益大使，呢日再次現身記者會嘅佢，仲公開呼籲公眾關心獨居長者。而早前曾稱左邊身經常麻痺而需要減產嘅佢，原來並非因為舊傷，而係「梨狀肌」出現問題，所以更加感受到身體健康嘅重要性。
佢又提到好姊妹 任家萱 公開一家三口嘅合照，而Selina係咪已經再婚呢日Ella未有正面回應，不過Ella就指對方狀況好到不得了咁話。仲爆笑分享自己曾為小腰果洗過Pat Pat，就算當時被便便沾污衣服，都認為係戰績非常自豪呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台