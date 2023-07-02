台灣Me Too｜Ella爆年幼時曾遇狼爪一世難忘 拍內地綜藝壓力爆炸狂…
近日台灣爆出嘅性騷擾事件日日新鮮，隨時隨地都有新事件要Update，而日前 陳嘉樺 現身代言活動時，雖然未有就近日一直蔓延嘅娛樂圈牽涉事件作回應，但係就自爆年幼時曾被非禮，當年就讀小學嘅佢被伸手入內褲中，仲話呢件事對自己造成一定嘅陰影。
Ella雖然有過呢段經歷，不過佢話仍然相信世上有善良嘅正人君子存在，亦認為要正面面對自己嘅人生。而近日參與內地真人騷節目大獲好評嘅佢，但係同時就因為太大壓力，仲匿埋喺廁所爆喊發洩情緒，仲話好彩有老公同囝囝安慰自己咋。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！