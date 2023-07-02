陳嘉樺 台灣Me Too｜Ella爆年幼時曾遇狼爪一世難忘 拍內地綜藝壓力爆炸狂...

台灣Me Too｜Ella爆年幼時曾遇狼爪一世難忘 拍內地綜藝壓力爆炸狂…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：台灣Me Too｜Ella爆年幼時曾遇狼爪一世難忘 拍內地綜藝壓力爆炸狂喊抒發

近日台灣爆出嘅性騷擾事件日日新鮮，隨時隨地都有新事件要Update，而日前 陳嘉樺 現身代言活動時，雖然未有就近日一直蔓延嘅娛樂圈牽涉事件作回應，但係就自爆年幼時曾被非禮，當年就讀小學嘅佢被伸手入內褲中，仲話呢件事對自己造成一定嘅陰影。

Ella雖然有過呢段經歷，不過佢話仍然相信世上有善良嘅正人君子存在，亦認為要正面面對自己嘅人生。而近日參與內地真人騷節目大獲好評嘅佢，但係同時就因為太大壓力，仲匿埋喺廁所爆喊發洩情緒，仲話好彩有老公同囝囝安慰自己咋。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 