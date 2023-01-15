陳奕迅演唱會｜27場表演順利完結 Eason幸聲帶無礙
而現場觀眾去到Eason唱出《天下無雙》時，亦同時驚喜舉行Banner打氣，令佢非常感動。到Encore時Eason亦趁最後一晚連唱5首歌，就連演唱會音樂總監 Jerald陳哲廬 亦都現身同Eason唱返幾句《暴殄天物》。
呢晚Eason亦趁表演期間以《單車》同《大個女》歌聲獻俾父母同囡囡，康堤仲邊聽邊感動落淚，之後Eason又話以《單車》送予無私為大家努力嘅上一代同父母。
事後Eason接受傳媒訪問，就提到27場表演期間聲帶曾一度不適，不過好彩最後冇大礙。至於問到會唔會再挑戰更多場次，佢就即刻耍手擰頭話唔好，話冇可能為數字而挑戰，仲話當年學友連續38場嘅數字簡直係嚇人呀。
之前因為擔心感染令表演中斷，Eason同樂手、舞者等都有好大壓力，直到完騷先好好擁抱。而每晚Encore環節唱出最有紀念性嘅27首歌曲，Eason仲話非常感恩，仲當係慶祝自己入行27周年嘅禮物，歡迎大家上網重溫咁話呀。休息過後，大約4月佢就會展開巡迴，將會到星、馬同台灣等地開騷。
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