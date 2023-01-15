陳奕迅演唱會｜27場表演順利完結 Eason幸聲帶無礙

無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 事隔9年之後再盈紅館舉行嘅27場演唱會，24號圓滿結束，太太 徐濠縈 同囡囡陳康堤繼續喺台下支持之外，Eason爸爸 陳裘大 呢晚亦都係座上客，唔少圈中人亦都趕搭尾班車入場欣賞。