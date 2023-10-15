Eason澳門騷斥觀眾要求無禮 網上掀討論成熱搜網民力撐

無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 嘅巡迴演唱會呢日移師澳門舉行，不過一向直言嘅Eason，呢日就對台下個別觀眾粗魯要求講國語嘅要求有少少不滿，仲分別以泰文同英文回應，認為台下觀眾有欠禮貌。Eason又指如果有外國藝人在場演出，觀眾亦難以要求台上表演者講自己認識嘅語言咁話。