Eason澳門騷斥觀眾要求無禮 網上掀討論成熱搜網民力撐
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無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 嘅巡迴演唱會呢日移師澳門舉行，不過一向直言嘅Eason，呢日就對台下個別觀眾粗魯要求講國語嘅要求有少少不滿，仲分別以泰文同英文回應，認為台下觀眾有欠禮貌。Eason又指如果有外國藝人在場演出，觀眾亦難以要求台上表演者講自己認識嘅語言咁話。
此事成為網上熱話，引起大肆討論，唔少人都力批個別觀眾呢種道德綁架式要求呀。雖然呢晚發生呢段插曲，不過Eason嘅表演就未有受到影響，依然繼續落力為全場觀眾演出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台