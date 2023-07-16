陳奕迅展開7場台北演出 聽歌迷嗌投胎嚇窒

無線娛樂新聞台報導：相隔7年之後再度踏上台北小巨蛋舞台嘅 陳奕迅 ，15號起喺當地舉行7場演出，以太空人造型登場嘅Eason，配合劇情唱出多首歌曲。不過去到Encore時佢就不敵台下嘅熱情歌迷，仲笑指自己即將「入五」，叫大家放過佢，然後又「遷怒」歌神 張學友，話大家被學友縱壞呀。