陳奕迅展開7場台北演出 聽歌迷嗌投胎嚇窒
廣告
無線娛樂新聞台報導：相隔7年之後再度踏上台北小巨蛋舞台嘅 陳奕迅 ，15號起喺當地舉行7場演出，以太空人造型登場嘅Eason，配合劇情唱出多首歌曲。不過去到Encore時佢就不敵台下嘅熱情歌迷，仲笑指自己即將「入五」，叫大家放過佢，然後又「遷怒」歌神 張學友，話大家被學友縱壞呀。
而台下嘅歌迷亦一早準備砌巨形「We Love Eason」字樣，令佢非常感動，仲話希望有機會再舉辦一次經典歌演出，但係又聽錯台下歌迷講淘汰變「投胎」，令場面非常爆笑。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台