陳奕迅自嘲唔識揀歌 曾懷疑林俊傑將賣淨蔗畀自己唱

無線娛樂新聞台報導：陳奕迅巡迴演唱會台北站呢晚嚟到第六場，每晚嘅encore環節都係fans最期待嘅時間，因為Eason會趁住呢段時間同fans們傾偈分享啲經歷同故事。呢晚Eason就同大家分享當年自己奪得第14屆金曲獎「最佳國語男演唱人獎」同「最佳流行音樂演唱專輯獎」嘅經歷，佢又自嘲自己唔太識揀歌，仲話估唔到《你的背包》同《謝謝》呢兩首歌會咁受樂迷歡迎。