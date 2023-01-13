陳奕迅首次於台上落淚 以《相信你的人》勉勵樂迷
唔知係咪天氣影響，Eason喺綵排嗰陣就發現聲線有啲問題，仲令到佢驚恐症發作，擔心會失聲，但好在正式演出嗰陣無咩問題，照舊發揮行走CD嘅超水準呀！
至於Encore環節，Eason就選唱咗自己近年最愛嘅一首歌《相信你的人》，喺講點解唱呢首歌嗰陣，Eason就忍唔住一時感觸哽咽，佢話自己廿幾年嚟都冇畀過呢個樣人睇，因為自己只係會帶歡樂同憤怒畀大家，但就從來唔會帶哀愁，因為呢樣情緒喺晒佢嘅音樂作品內，所以Eason話忍唔住眼淚嘅佢太失禮。
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