陳奕迅新歌辦快閃展覽 親自現身題字籲放鬆心情

無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 近日為推出嘅新歌喺鬧市舉辦快閃展覽，星期六更親自現身同歌迷近距離接觸，吸引幾百位歌迷喺現場圍觀迫滿行人路。Eason到場時又笑指情況尤如當年初出道嘅街頭宣傳一樣，仲話唔太習慣見到咁多人包圍自己呀。