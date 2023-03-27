陳奕迅新歌辦快閃展覽 親自現身題字籲放鬆心情
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無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 近日為推出嘅新歌喺鬧市舉辦快閃展覽，星期六更親自現身同歌迷近距離接觸，吸引幾百位歌迷喺現場圍觀迫滿行人路。Eason到場時又笑指情況尤如當年初出道嘅街頭宣傳一樣，仲話唔太習慣見到咁多人包圍自己呀。
呢日佢又以新歌《塵大師》嘅歌詞喺現場題字，呼籲大家生活時要放鬆少少唔好太過緊繃，而現場嘅展覽同新歌歌詞都出自 林海峰 手筆，Eason 仲話希望大家感受到歌曲當中嘅意思之餘，亦都多謝阿Jan同工作人員嘅安排呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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