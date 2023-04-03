大師坐低開示塵世 Eason放假整吸塵機大啟示
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無線娛樂新聞台報導：早前完成27場個人演唱會嘅 陳奕迅 ，之後即飛往北海道足足一個月假充電，返港之後又立即推出新歌《塵大師》，更喺銅鑼灣鬧市舉辦限定展覽，又即場大筆一揮呼籲大家生活當中唔好太過緊張。
Eason話喺冰天雪地嘅假期當中，滑雪未滑到識飛，反而修煉咗修理吸塵機嘅學問，放鬆自己收拾心情之後，為新一輪世界巡迴出發作準備。
Eason用足三年時間製作新歌，仲難得坐低發揮陳大師嘅口水同大家慢慢傾，所謂我臣慈悲，等大師度眾生，親自分享新歌同巡迴演唱會嘅安排，更重要嘅係由吸座機得到嘅人生啟示。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台