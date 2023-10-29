陳奕迅病後繼續澳門表演 一時感觸罕有淚灑舞台

無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 日前因為不適而宣佈要將部份澳門演唱會場次延期舉行，經過休息之後呢日佢再度上台重新投入演出，不過仍未完全康復嘅佢抱恙表演，就話整晚鼻水都未停過，帶病上陣仲更有壓力，又搞笑話要用「林憶蓮式」唱法呀。