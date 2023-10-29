陳奕迅病後繼續澳門表演 一時感觸罕有淚灑舞台
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無線娛樂新聞台報導：陳奕迅 日前因為不適而宣佈要將部份澳門演唱會場次延期舉行，經過休息之後呢日佢再度上台重新投入演出，不過仍未完全康復嘅佢抱恙表演，就話整晚鼻水都未停過，帶病上陣仲更有壓力，又搞笑話要用「林憶蓮式」唱法呀。
雖然自言狀態未如理想，不過表演途中全場觀眾自發打開手機燈同佢一齊合唱，就令Eason非常感觸，更罕有一度喺台上落淚。
呢晚為咗報答歌迷支持，Eason亦喺現場首度公開獻唱全新歌曲《社交恐懼癌》，又提到新專輯會有8首歌曲，仲話現場表演一定有瑕疵，希望大家會鍾意新作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台