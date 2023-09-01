陳奕迅美國站巡唱遇男歌迷索吻 完騷後睇網球賽獎勵自己
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無線娛樂新聞台報導：陳奕迅世界巡迴演唱會呢日嚟到紐約站，首次喺BARCLAYS CENTER嘅Eason，透露揀呢度作為演出場地嘅原因，係為咗將香港嘅舞台製作原汁原味咁帶去畀當地嘅觀眾欣賞。
眾所周知Eason好鍾意同歌迷互動，喺演唱會上佢就同大家呻自己去到美國後冇啖好食，又話當地物價貴。見到有fans舉牌叫佢「錫啖」，Eason搞笑話 : 「你係男人喎，but it’s ok , I don’t care.」但當見到對方真係向送吻，Eason就嗌唔好，仲話係公眾場合呀！
完成紐約站BARCLAYS CENTER演出後，Eason為咗獎勵自己，第二日就去咗睇美國網球公開網球賽。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台