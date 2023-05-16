陳奕迅相隔6年大馬開騷 大解放即興除衫贈歌迷
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無線娛樂新聞台報導：陳奕迅（Eason）展開世界巡迴演唱會，相隔6年再次喺大馬舉行一連三場演唱會，獲大馬歌迷高舉應援手幅，全場fans大聲合唱《幸福摩天輪》。
陳奕迅完全感受到大馬歌迷嘅熱情，再次發揮搞笑本色，即場教歌迷鬼馬企起身睇騷，去到Encore環節，陳奕迅更大解放即興除衫贈歌迷，全場立刻起哄，尖叫不絕！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台