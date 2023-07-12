陳奕迅喜與過百歌迷近距離交流 又吹水又合照冧fans

無線娛樂新聞台報導：陳奕迅（Eason）喺7月27號迎來49歲生日，下月將喺台北小巨蛋舉行7場演唱會，呢日同超過100位歌迷喺香港舉行見面會提早慶祝生日，好友 葛民輝 亦有到賀，歌迷準備咗4個蛋糕畀Eason，其中一個係Eason喜歡嘅燒味砌成嘅蛋糕，創意十足。