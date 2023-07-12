陳奕迅喜與過百歌迷近距離交流 又吹水又合照冧fans
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無線娛樂新聞台報導：陳奕迅（Eason）喺7月27號迎來49歲生日，下月將喺台北小巨蛋舉行7場演唱會，呢日同超過100位歌迷喺香港舉行見面會提早慶祝生日，好友 葛民輝 亦有到賀，歌迷準備咗4個蛋糕畀Eason，其中一個係Eason喜歡嘅燒味砌成嘅蛋糕，創意十足。
每位入場歌迷各自寫一封信給偶像，大家將信件通通放入「係咁咦」大利是封裡面送畀Eason，一向錫歌迷嘅Eason，與眾人玩遊戲，又吹水又合照，Eason好開心有呢個機會同歌迷們近距離交流，將呢份開心嘅心情帶到台灣，不少歌迷表示遲啲飛到台北睇騷，令Eason非常驚喜，被問8月尾結束美加巡迴後，Eason透露有再近啲地方開騷，不過Eason未有回應此事，對未來演出場地大賣關子！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台