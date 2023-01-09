演唱會上向顧嘉煇致敬 陳奕迅嘆現今小孩只識《孤勇者》
Eason嘅演唱會當然唔少得同觀眾傾偈分享嘅環節啦！呢晚Eason就同大家分享一件趣事，話說之前佢為一齣大熱遊戲改編而成嘅動畫獻唱咗主題曲《孤勇者》，首歌同個game一樣都hit到爆，有次Eason喺草地撞到一位小朋友，當時位小朋友一見到佢，就即時大叫：「嘩！孤勇者呀！」，哭笑不得嘅Eason即話：「陳奕迅都唔識。好失敗呀，我做咗廿七年呀。」
講到Eason嘅經典歌，佢主唱嘅卡通片主題曲《超人的主題曲》一定入榜，呢晚Eason就清唱咗幾句，仲要配合埋打怪獸嘅動作，睇到台下觀眾勁開心，之後Eason仲幫大家惡補返首歌嘅小知識同歷史，仲話雖然謝霆鋒都有唱話超人嘅主題歌曲，但係霆鋒係喺佢之後先接力獻唱嘅，所以Eason話霆鋒係佢嘅後輩，叫大家唔好搞錯呀。
網民點睇？
笑屎我…😂😆🤣
常見問題
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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