陳婉衡瘦身成功祕訣大公開！短短三個月驚人變化網民熱議：「身型十足十未來戰士個女主角」

超驚人身材背後祕密

曾經的落選港姐陳婉衡（Alycia）以其出眾身材和健康生活方式聞名。在最近的節目《濠玩夏水禮2024》中，她不僅展示了她的超Fit身材，而且在社交媒體上也經常分享她的健身成果和瘦身祕訣。Alycia不僅擁有健身教練牌照，還經常在網上發布性感的泳裝照和健身視頻，教大家如何塑造馬甲線和蜜桃臀，成功吸引了大量粉絲的關注。

最近，Alycia在社交媒體上發布了一系列穿著白色小背心的寫真照，展示了她清晰可見的朱古力腹肌，讓網民大為驚艷。她透露，在過去三個月中，她通過嚴格控制飲食和持續運動，成功地將體脂從15%降至5%，減掉了10公斤的體重。Alycia寫道：「15%體脂的我，對上一次呢個數應該係疫情前，所以要影低佢，好好記錄一下。過去呢3個月，透過控制飲食同做運動，成功減咗10%體脂（-10kg）雖然過程中有考驗我DISCIPLINE嘅時候，不過達到自己嘅目標，真係好大滿足感 好啦～冇咩事我去打返個邊爐先啦！」這番成果不僅讓她的身材更加引人注目，也讓她的自信心得到了極大的提昇。

網民熱烈反應與好友支持

這些照片和成果迅速在網上引起了熱烈的討論，許多網民留言稱讚她的努力和成果，留言如「Hot Girl Hot Summer」、「身型十足十未來戰士個女主角」、「恐怖級腹肌」。她的好友譚嘉儀和簡淑兒也在帖子上留言支持，分別寫道：「So fit」、「My baby so hot」。Alycia的努力和成果無疑給予了許多人健身的動力和靈感。