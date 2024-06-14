陳婉衡分享練馬甲線祕訣 網民大讚身材夢想成真 無需健身房在家也能練出完美腹肌

網上分享練馬甲線三招操 引發熱烈討論

曾經是落選港姐的陳婉衡（Alycia），在無綫的旅程中不僅是戲劇的客串演員，還主持了《3日2夜》及《Go！Yama Girl》等旅遊節目，讓她的面孔為人所熟知。Alycia不僅在螢幕前，私下也經常展示她的完美身材，並且在社交媒體上分享性感泳衣照，贏得了眾多網民的稱讚。她的身材轉變是一段不容易的旅程，從2019年起，她已是一名合格的健身教練，並且經常在網上分享她的健身經歷。

最近，Alycia在網上發布了一段影片，展示了三種練習馬甲線的運動，這引起了廣泛的關注和討論。她在影片中穿著運動裝，展示了她的凹凸有致的身材和清晰的腹肌。「簡單三個動作，每日只需5分鐘，就可以練成馬甲線，我們從今天開始！」Alycia在影片中這樣寫道，並強調這些運動可以在家中完成，無需前往健身房。她接著詳細介紹了每一個動作的步驟，包括左右兩邊分開進行的動作，以及需要注意的細節。

網民熱烈回應 表示羨慕並尋求建議

這段影片發布後，許多網民紛紛留言表示羨慕Alycia的身材，並對她的建議表示肯定。「腹部好平，又有馬甲線，是我的夢想！」一位網民這樣留言。「由你講，特別有說服力」，另一位網民補充道。還有網民詢問需要多久才能看到效果，Alycia耐心回應：「努力堅持兩星期，就可以看到成果，當然配合飲食會更有效。」這顯示出人們對於練出好身材的熱情和動力。