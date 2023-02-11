陳家樂否認婚事4月舉行 適當時間再行公佈喜訊

無線娛樂新聞台報導：去年6月宣佈已經同 連詩雅 定婚嘅 陳家樂 近日正忙於拍攝劇集《異空感應》嘅佢，又傳出4月就會正式迎娶Shiga過門，不過呢日家樂就對傳聞正式否認，仲會等一切婚事都安排妥當之後，就會親自向大家正式公佈咁話喇。