陳家樂否認婚事4月舉行 適當時間再行公佈喜訊
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無線娛樂新聞台報導：去年6月宣佈已經同 連詩雅 定婚嘅 陳家樂 近日正忙於拍攝劇集《異空感應》嘅佢，又傳出4月就會正式迎娶Shiga過門，不過呢日家樂就對傳聞正式否認，仲會等一切婚事都安排妥當之後，就會親自向大家正式公佈咁話喇。
家樂又話忙住劇集拍攝之餘，同時又拍緊新戲，所以婚事方面就更難抽時間安排喇，所以就話要等工作稍為輕鬆啲安排好晒再向大家報喜呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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