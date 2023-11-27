湯怡誤信朋友投資損失40萬 衛詩雅激讚陳家樂婚後成熟又沉穩
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無線娛樂新聞台報導：陳家樂 湯怡 同 衛詩雅 呢日喺一個金融活動即場分享投資經驗，其中近年成為老闆娘嘅Kathy，就提到因為信朋友而曾損手40萬，所以以後再投資都會特別小心，又話要自細培養囡囡對金錢同儲蓄嘅觀念呀。
而成為人夫冇耐嘅家樂，就話暫時同太太Shiga嘅財政依然各自獨立，不過可能他日有小朋友之後就會另外計劃投資同儲蓄喇。至於Michelle就笑指已經有計劃為未來嘅小朋友準備基金，實行未雨綢繆預先部署呀。佢哋又齊齊話要向Kathy同時兼顧身為人母、生意同演藝工作取經請教。
Michelle呢日又大讚家樂婚後越趨成熟，成個人沉穩咗信心又咗，而家樂就指自己唔會再亂作大風險投資，就連工作拍戲都同樣會比以前更加小心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台