湯怡誤信朋友投資損失40萬 衛詩雅激讚陳家樂婚後成熟又沉穩

無線娛樂新聞台報導：陳家樂 湯怡 同 衛詩雅 呢日喺一個金融活動即場分享投資經驗，其中近年成為老闆娘嘅Kathy，就提到因為信朋友而曾損手40萬，所以以後再投資都會特別小心，又話要自細培養囡囡對金錢同儲蓄嘅觀念呀。