衛詩雅孖陳家樂拍搞笑床戲最驚走光 金燕玲戰勝癌魔復出拍戲講緣份
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無線娛樂新聞台報導：陳家樂、衛詩雅、金燕玲、談善言、楊偲泳、朱柏康及岑珈其等呢日一齊出席新戲首映，家樂拎起結他即場跟朱柏康同岑珈其唱歌造勢，朱柏康唱唱吓忽然錫咗家樂一啖。
家樂呻成日被兩位兄弟恰，導演陳茂賢亦加入戰團，三人連成一線，陣營開始強大，家樂笑指身邊衛詩雅有時會幫口，但係衛詩雅有8成時間喺敵陣嗰邊，朱柏康同岑珈其受訪時指大家有敬重佢，今次家樂同衛詩雅飾演一對邁向婚姻嘅情侶，當中有一幕搞笑床戲，衛詩雅最擔心會走光。
金燕玲3年兩度患癌兼通波仔，拍呢套戲嗰陣，佢未完成康復，呢日見佢精神奕奕，狀態非常好，金燕玲透露嚟緊繼續接戲，目前正洽談工作，拍戲要視乎緣份。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台