獲陳家樂衛詩雅驚喜慶生 金燕玲意外自爆與蘇施黃情史
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無線娛樂新聞台報導：新戲《不日成婚2》嘅三位主角 金燕玲 陳家樂 同 衛詩雅 ，呢日同媒體茶敘，期間家樂攞出蛋糕幫12月15號生日嘅Elaine姐慶生，令Elaine姐非常驚喜，仲大爆導演幫佢慶生嘅烏龍趣事。
三位講到今次合作點滴時，Michelle就話：「初初見(Elaine姐)時真係驚㗎，一出來就好有氣場。」原來Elaine姐為咗投入角色，喺片場完全不苟言笑，而家樂就話遇到要求高嘅前輩對手絕對係一件好事。
Michelle同Elaine姐拍完套戲之後，兩人不知幾friend，早前Elaine姐作客Michelle嘅網上節目，仲自爆當年蘇施黃點樣追求自己，Elaine姐話：「我都唔知嗰日做咩事，我諗嚇死(Michelle)了，其實我想話使唔使重新再拍過。」家樂仲搞笑話，呢個訪問直頭係Elaine姐送俾Michelle嘅一份大禮呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台