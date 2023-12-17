獲陳家樂衛詩雅驚喜慶生 金燕玲意外自爆與蘇施黃情史

無線娛樂新聞台報導：新戲《不日成婚2》嘅三位主角 金燕玲 陳家樂 同 衛詩雅 ，呢日同媒體茶敘，期間家樂攞出蛋糕幫12月15號生日嘅Elaine姐慶生，令Elaine姐非常驚喜，仲大爆導演幫佢慶生嘅烏龍趣事。