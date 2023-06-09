陳家樂與連詩雅首夫妻檔現身 撞傷眼入院檢查發現眼球後面滲血

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳家樂與連詩雅婚後首次一齊出席公開活動，佢哋以夫妻檔現身反而有啲緊張，感覺有啲似Big Day咁，家樂笑指自己份酬勞係用喺屋企，而連詩雅嘅酬勞就係太太個人收入。

家樂全程戴住黑超，原來佢眼部因運動唔小心撞到，佢慶幸喺醫院接受治理幾日便出院，唔需要做手術，不過家樂稱傷勢仍要一段時間先康復：「瞓醒覺一起身就見到紅咗，陳太好緊張好擔心，就send咗啲相畀佢認識嘅眼科醫生，醫生指唔係好正常，亦好彩照完發現眼球後面有少少問題先滲血，好在發現得早！」

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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