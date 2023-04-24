陳家樂連詩雅幸福圓婚 冀生足球隊歐遊渡蜜月
完成儀式後一對新人接受傳媒訪問，講到現場賓客爆料，話佢哋一見到對方就忍唔住喊，家樂就笑笑口話因為成個環境氣氛好感動，又話冇諗過自己簽紙一刻會咁激動，至於連詩雅就指見到老公仔咁激動，自己都忍唔住激動埋一份。講到婚後會生幾多個？家樂豪氣咁話「生到幾多得幾多」，仲話生到一隊足球隊就最好，至於蜜月旅行佢哋就話想去歐洲，不過一切都要睇下工作嘅安排呀。
據知家樂今次豪使300萬打造早晚婚宴，而開門利是更加係豪派13萬，不過家樂就澄清姐妹們喺開門利是上收平咗好多：「我寫住高抬貴手，佢哋收平好多，係$13140。」身為姐妹團嘅梁諾妍就話開門利是都係想拎個「一生一世」嘅意頭，所以先會開出呢個數呀。
早上新郎哥陳家樂同由衛詩雅、朱栢康、岑珈其等組成嘅兄弟團去酒店接新娘，為咗要過到由陳自瑤、梁諾妍等組成兄姐妹團，家樂佢哋又要扮美少女戰士，又要跳BLACKPINK成員Jisoo新歌嘅舞。成功闖關後，家樂就拎住特製嘅愛情信用卡讀出愛的宣言，之後又公主抱起連詩雅咀嘴，令場面充滿粉紅泡泡。
呢日有唔少圈中人都有到場恭賀一對新人，當中包括楊受成與太太、張敬軒、李蘊、林夏薇、王子軒、方中信、古巨基夫婦、丁子郎、陳曉華、林欣彤、譚凱琪、胡鴻鈞、關智斌、張繼聰、C君、樊亦敏等。關智斌就踢爆平日工作時，成日都會見到家樂同Shiga喺度視像超恩愛，所以見到佢哋而家拉埋天窗樂戥佢哋開心。
早前李蘊去完峇里出席何超蓮同竇驍嘅婚禮，佢就話竇驍好錫好姐妹超蓮，又話兩個成婚之後，自己有即刻催佢哋快啲生一隊足球隊。而有傳C君已約滿TVB一事，呢日佢就大方分享自己工作上嘅安排呀。
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