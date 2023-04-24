陳家樂連詩雅幸福圓婚 冀生足球隊歐遊渡蜜月

無線娛樂新聞台報導：陳家樂同連詩雅因為拍拖旅遊節目而訂情，喺4.24呢日兩口子終於拉埋天窗成為陳氏夫婦。婚禮上家樂讀出愛的宣言時，本來仲諗住輕鬆搞個笑，點知佢竟然率先失守，成程用哭腔嚟宣讀，期間連詩雅仲輕掃家樂手臂以示鼓勵。