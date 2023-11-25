陳寶珠罕出席活動獲忠實粉絲撐場 林海峰首次與偶像見面激動徹夜難眠…
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無線娛樂新聞台報導：陳寶珠罕出席活動獲忠實粉絲撐場 林海峰首次與偶像見面激動徹夜難眠
陳寶珠同林海峰呢日一齊出席一個慈善活動，甚少公開現身嘅寶珠姐，獲一班忠實粉絲到場支持及落力為偶像應援。
寶珠姐感謝粉絲一直支持，自己好享受目前休息嘅狀態，暫時無意再踏台板，而每年聖誕節，寶珠姐就會同兒子楊天經、新抱吳文珊及朋友喺屋企聚會食嘢，原來林海峰亦係寶珠姐嘅粉絲之一，佢首次與偶像見面直言心情激動徹夜難眠，寶珠姐笑指唔信，認為林海峰只係哄吓老人家開心！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台