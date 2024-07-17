陳少邦佛山偶遇網民爆紅 網友大讚「超nice」情商高 親切自拍顯細心

網友偶遇陳少邦激動分享經歷

陳少邦，44歲的資深演員，畢業於TVB第13期藝員訓練班，與林峯和楊蒨堯是同期同學。他在演藝圈中以飾演反派角色聞名，近期因在《反黑英雄》中飾演「大鬼」一角而聲名大噪，並被譽為「新一代奸角專業戶」。特別是他在該劇中的一幕，被袁偉豪開車反覆「監生轆死」，給觀眾留下了深刻的印象。

最近，陳少邦在佛山拍攝新劇期間，意外被一名內地網民偶遇。該網民在社交平台上發布了與陳少邦的合照，並分享了她的激動心情。「終於輪到我喺佛山偶遇TVB明星了！係陳少邦」她寫道，「從細睇TVB大！見到熟悉嘅面孔都會好激動！今晚就喺佛山王府井見到陳少邦！一開始都唔係好肯定！見到佢要走了，即刻上去問佢可唔可以影相！」

陳少邦親切互動贏得網友心

該博主讚揚陳少邦的情商高，他主動拿起手機與她自拍，並且站在博主的前方，「佢真係超級nice！馬上話ok！仲要超級顧及女生角度，顯面細！」她表示。博主原本計劃讚美陳少邦在《反黑英雄》中的出色表現，但因為太激動，最終忘記了。儘管如此，她仍然對陳少邦的帥氣外貌印象深刻，「原諒我淨係p咗自己哈哈哈哈，少邦太靚仔了，完全唔駛美顏！」網民們也紛紛留言讚揚陳少邦的顏值和演技，「顏值、身型不輸他同班同學林峯」、「演技超讚！人超nice」。