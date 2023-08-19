陳展鵬代4歲愛女收禮物 爆「小豬比」勁貪靚對拍片有要求
廣告
無線娛樂新聞台報導：陳展鵬與單文柔愛女「小豬比」Quinta眨吓眼已4歲幾，展鵬不時喺社交平台分享女兒日常照，不少網民被可愛嘅小豬比迷倒，展鵬爆小豬比勁貪靚。
TVB娛樂新聞台準備咗一份港姐禮盒送畀小豬比，呢日由爸爸展鵬代愛女收禮物，展鵬大讚今次禮盒好靚，佢留意到愛女有時會偷望媽咪化妝，喜歡紮頭髮扮靚靚，展鵬雖然忙緊拍劇，不過工作再忙仍會抽時間陪愛女玩，佢笑言愛女拍片有要求，展鵬每次拍片前都有問愛女意見，譬如可唔可以拍片，又或者拍完片畀愛女睇吓係咪OK！
網民點睇？
瞬間又四歲了,小豬比真是越大越靚女🥰🥰🥰
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台