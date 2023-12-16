陳展鵬買鑽飾氹太太落足心機 大爆愛女小豬比貪靚戴眼鏡
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無線娛樂新聞台報導：陳展鵬為聖誕活動擔任司儀，佢話自己成日會送鑽飾氹太太開心，但鑽飾嘅價值，就會因應唔同節日而調整：「譬如一啲週年紀念，可能就要落多小小本喇！」
煎pan嘅太太單文柔成日喺社交平台分享囡囡嘅日常生活，日前佢就post出小豬比拎住一大盒禮物嘅片段，原來小豬比好想親自佈置聖誕樹，不過片中見到小豬比戴眼鏡，就嚇親大家，以為佢咁細個已經近視，煎pan就笑住解答：「佢個眼鏡係玩具眼鏡嚟㗎，係冇眼鏡片㗎！」原來小豬比係貪靚先戴眼鏡，真係好得意呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台