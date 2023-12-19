陳展鵬全家出動宣傳自家品牌 兩劇入圍頒獎禮手掌手背都係肉

無線娛樂新聞台報導：陳展鵬 呢日全家三口出動，同太太囡囡 單文柔 小豬比 齊齊現身自家品牌活動，見到今活潑嘅小豬比外向又唔怕醜，就更令父母對佢早前受盡濕疹所苦更有感觸喇。煎Pan話歲半開始小豬比手臂就有嚴重濕疹，仲因為痕癢難耐而𢯎到出晒血，令佢同Phoebe非常心痛呀。