陳展鵬全家出動宣傳自家品牌 兩劇入圍頒獎禮手掌手背都係肉
廣告
無線娛樂新聞台報導：陳展鵬 呢日全家三口出動，同太太囡囡 單文柔 小豬比 齊齊現身自家品牌活動，見到今活潑嘅小豬比外向又唔怕醜，就更令父母對佢早前受盡濕疹所苦更有感觸喇。煎Pan話歲半開始小豬比手臂就有嚴重濕疹，仲因為痕癢難耐而𢯎到出晒血，令佢同Phoebe非常心痛呀。
煎Pan今年參演嘅《隱門》同《香港人在北京》分別獲提名台慶頒獎禮多個獎項，呢日佢就指兩部作品自己都非常鍾意，而同 黃智雯 仲有 吳若希 首次合作都有唔錯效果，所以可以話手掌手背都係肉呀。
仲有一星期就到小朋友最鍾意嘅聖誕節，煎Pan同Phoebe就已經為小豬比安掛好唔少活動，真係廿四孝父母呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台