[獨家]陳展鵬夫妻出發飛澳洲 任華姐評判順道補蜜月
各地出入境限制紛紛放鬆之際，除咗唔少人出發去旅行之外，出差可能都會慢慢復常喇。呢晚 陳展鵬 同太太 單文柔 就一齊現身機場，準備出發去澳洲擔任華裔小姐嘅評判同表演嘉賓，已經成7、8年冇去過當地嘅煎Pan，仲話會順便帶自己嘅新歌唱俾大家聽呀。
今次煎Pan帶埋老婆同行，不過「前世情人」小豬比就留喺香港，佢哋就可以二人世界拍吓拖，順便補返一個旅行，當係還住小小利息比老婆先咁話喎。囡囡雖然要返學冇得一齊去，不過Phoebe就一早安排好晒小禮物氹小朋友，但係呢對父母就話反而係大人唔捨得多過小朋友喎。
網民點睇？
單文柔有咗🤔
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