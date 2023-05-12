蔡天鳳碎屍案｜劉倩婷證實好友蔡天鳳6月出殯 傳擬以3D打印作遺體修復…
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無線娛樂新聞台報導：陳展鵬、單文柔、袁偉豪、張寶兒、楊明及劉倩婷等，出席慧妍雅集慈善乒乓球比賽，挑戰與專業運動員打對台，作為蔡天鳳生前好姊妹劉倩婷，呢日有開腔回應，證實好友於下月舉殯。
名媛蔡天鳳於3個月前慘遭肢解烹屍，案件轟動全城，近日有消息指家屬將於6月18號為死者設靈，用3D打印技術進行遺體修復，劉倩婷指詳細情況不太清楚，希望家屬心情OK。
同場嘅陳展鵬近日忙於拍攝《逆天奇案2》，呢日有抽空出席，作為前港隊代表嘅陳展鵬，又可以一展身手玩乒乓波，陳展鵬稱女兒遺傳咗運動細胞，亦鍾意玩乒乓波，單文柔希望喺陳展鵬收工後跟家人一齊食飯；而袁偉豪迎來42歲生日，噚日獲一眾好友陪慶生，張寶兒笑言冇準備禮物送畀老公：「因為佢話一切從簡，最開心係朋友一齊相聚。」
網民點睇？
泯滅人性的罪行 一單都嫌多……
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台