陳展鵬與家人新加坡遊玩被網民瘋狂偶遇，親切互動獲網友大讚

視帝陳展鵬最近帶著家人前往新加坡進行演出，期間不忘享受一番。他與妻子單文柔及女兒「小豬比」共同出遊，透過社交平臺分享了不少遊玩的點滴，展現出一家三口的幸福與溫馨。在新加坡期間，陳展鵬一家在當地引起了不少網民的注意，許多人在社交媒體上分享了與他們的偶遇經歷。