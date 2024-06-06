陳展鵬與家人新加坡遊玩被網民瘋狂偶遇，親切互動獲網友大讚
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視帝陳展鵬最近帶著家人前往新加坡進行演出，期間不忘享受一番。他與妻子單文柔及女兒「小豬比」共同出遊，透過社交平臺分享了不少遊玩的點滴，展現出一家三口的幸福與溫馨。在新加坡期間，陳展鵬一家在當地引起了不少網民的注意，許多人在社交媒體上分享了與他們的偶遇經歷。
網民瘋狂偶遇陳展鵬一家
一位網民在小紅書上分享了在新加坡環球影城偶遇陳展鵬一家的經歷，而另一位博主則分享了在香港與陳展鵬共進晚餐的經歷。「HK拼桌緣分！」該博主寫道：「吃泰餐拼桌遇到陳展鵬啦！前幾天閨密剛在新加坡偶遇他還拍了合照，沒想到這麽巧就到我啦。居然一起拼桌吃飯，我直接拿著閨蜜和他的合照問他是不是本人，他還跟我們寒暄了幾句，問我們來香港待多久（照片我只p了自己，他是完全原相機直出）。」博主對陳展鵬的外貌和態度讚不絕口：「本人很高很帥很出挑，很年輕，完全沒皺紋，年輕到不是很敢認，跟我像同齡人。」
網友讚賞陳展鵬的親切互動
當天，單文柔也在場，博主對她的美貌也讚譽有加：「超美的」。更有趣的是，陳展鵬與妻子的甜蜜互動也成為了話題：「陳還餵老婆吃的，兩個人很甜很低調，他們吃完時單幫我們拍了合照，我和男友一人截了圖就得到了單人合照，還說下次新加坡再見。」這些親切的互動讓網民對陳展鵬的好感度大增，紛紛稱讚他不僅外表帥氣，更是一位體貼入微的好丈夫。
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圖片來源：TVB