陳展鵬美國完騷即回港通宵拍劇 笑稱開大夜班冇時差問題
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無線娛樂新聞台報導：陳展鵬日前快閃去美國舉行演唱會，回港即無縫銜接拍新劇《逆天奇案2》，展鵬笑稱呢日要開大夜班拍通宵完全冇時差問題。
展鵬講到美國之行喜見當地fans非常熱情，令佢留下深刻印象，太太單文柔亦有陪同快閃美國，展鵬好享受兩公婆二人世界，多咗時間傾偈同休息一下，展鵬笑稱今次冇帶可愛女兒「小豬比」Quinta同行，反而被fans詐型，fans每次都係問起阿女，令展鵬有啲妒忌，展鵬希望之後有機會帶埋Quinta出席fans聚會。
有份拍攝嘅羅孝勇，最近迎嚟35歲生日，佢分享同太太王丹妮及女兒一家三口嘅溫馨合照，更收到女兒親手畫嘅畫作，令羅孝勇感到好窩心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台