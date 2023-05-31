陳山聰慶幸《奪命提示》煞科避高溫 劉佩玥準備再入劇組望快閃旅行

陳山聰慶幸《奪命提示》煞科避高溫 劉佩玥準備再入劇組望快閃旅行

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：由陳山聰、劉佩玥有份主演嘅TVB新劇《奪命提示》經歷半年拍攝時間，呢日終於煞科，成班台前幕後人員表示唔捨得，陳山聰慶幸喺高溫前順利完成，佢笑指又要打又要追逐，著住戲服真係頂唔順。

劉佩玥今次同一班好朋友一齊開工，劇情又係講查案，大家好有團體精神，過去大半年，陳山聰一直為劇集忙於拍攝，佢將同家人飛去好多地方玩，目前仍跟老婆計劃行程中，而劉佩玥就準備入下一個劇組，佢得知有一個禮拜時間休息，劉佩玥都好開心，想同爸媽去台灣或者澳門玩吓。

同場嘅葉泓聲早前宣佈榮升做爸爸，與前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）雙喜臨門，陳樂榣陀B女五個月，佢受訪時透露婚禮籌備進度，希望以一個派對形式進行，佢又指女友係工作狂，陀B都顧住工作！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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