《奪命提示》煞科宴丨劉佩玥難忘陳山聰暖心照顧 丁子朗郭柏姸首拍開槍…
陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇、丁子朗同郭柏姸等一眾演員拍攝新劇《奪命提示》終於煞科，歷時5個月馬不停蹄開工，台前幕後建立深厚友誼，呢日監製文偉鴻（Jazz）聯同劇組舉行煞科宴。
山聰同阿Moon好唔捨得一班咁融洽嘅班底，阿Moon最不捨就係山聰暖心照顧，山聰大讚阿Moon係勤力演員，而張振朗與劉穎鏇將赴外地拍攝綜藝節目，享受寓工作於娛樂，張振朗前往歐洲揸電單車。
同場嘅丁子朗同郭柏姸喺劇中首次挑戰開真槍戲份，丁子朗多謝Jazz同山聰細心照顧，更視山聰為爸爸，丁子朗拍開槍戲用冇彈頭嘅真槍，最怕好熱嘅彈殼彈到身邊嘅人，同埋佢哋唔敢NG！
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